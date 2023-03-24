Почти 19 тысяч квартир сдали в Казахстане за 2 месяца

В Казахстане за январь-февраль текущего года введено в эксплуатацию свыше 2 млн квадратных метров жилья. Это на 22% больше аналогичного периода прошлого года. По данным Бюро национальной статистики, лидирует по вводу жилья город Алматы. Отрицательная динамика наблюдается в Северо-Казахстанской и Улытауской областях, а также в Астане. Всего с начала года в стране сдали в эксплуатацию 18 900 квартир, что на 34,5% больше аналогичного периода прошлого года. На строительство жилья в Казахстане за январь и февраль потратили 370 млрд тенге. Треть средств была направлена на возведение домов в Алматы.

Айгерим Хамзина