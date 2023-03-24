Петропавловские таксисты попались на уловки мошенника

В полицию обратились трое водителей такси, которые стали жертвами мошенника. Аферист заказывал доставку продуктов в акимат. Он просил приобрести продукты, а заодно пополнить баланс на 20 тысяч тенге, обещая полностью рассчитаться при получении товара. Получив деньги, он переставал отвечать на звонки. Сотрудники специальной следственно-оперативной группы установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель города Усть-Каменогорска. Его задержали в ходе служебной командировки. Данные факты были зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество”. Злоумышленнику грозит до 4-х лет лишения свободы.

Камилла Карим