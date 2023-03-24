Глава региона Айдарбек Сапаров проинспектировал гидротехнические сооружения СКО

Подготовку к предстоящему паводку проинспектировал аким области. В селе Тепличном Кызылжарского района Айдарбек Сапаров осмотрел дамбу. Спасатели доложили, какая работа проводится по готовности водозащитного сооружения на случай, если придет большая вода. После первый руководитель области осмотрел дамбу Подгорой. Водозащитное сооружение 1960-го года постройки нуждается в капитальном ремонте. По словам спасателей, пострадало оно во время большого паводка в 2017-м. Тогда через реку Есиль прошло порядка 6 млрд кубометров талых вод. В этом году дамбу планируют привести в порядок. ПСД уже готова и проходит экспертизу. Этот вопрос необходимо срочно решить, поручил первый руководитель области градоначальнику Руслану Анбаеву. На дамбах в посёлках Кожевенном и Заречном тоже есть недоработки. В частности в последнем необходимо возвести насыпи. Особое внимание — Сергеевскому и Петропавловскому гидроузлам.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— Сергеевский гидроузел работает в штатном режиме. Петропавловский гидроузел большой воды не аккумулирует — 24,5 млн кубометров. При весеннем половодье проектом предусмотрено ограничение движение на этом участке, если будет большой поток воды.

В целом, пока всё стабильно. В прошлом году Сергеевское водохранилище приняло 800 млн кубометров воды. По словам ЧС-ников, за последние 5 лет такого маловодия в области не было.

Алишер Ашимов