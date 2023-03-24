1100 телефонных звонков поступило полицейским в праздничные дни

За три выходных дня на канал «102» поступило свыше 1000 телефонных сообщений. Пик телефонных звонков в полицию пришелся на вечер и ночь: с 18 часов до 00:00 часов и с 00:00 до 3 часов ночи. Принято 9 сообщений по фактам краж, 19 — по нанесению телесных повреждений, 15 — по семейным скандалам, а также 12 — по фактам нарушения тишины в ночное время. Ежедневно на охрану общественного порядка заступало более 200 военнослужащих Национальной гвардии и полицейских. С помощью уличных камер зафиксировано 120 административных правонарушений, из них 49 — различные нарушения правил дорожного движения.

Камилла Карим