Конкурс по поеданию баурсаков провели в Петропавловске

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— В моих руках один из главных атрибутов весеннего праздника Наурыза — баурсаки. Они сейчас на столах у всех казахстанцев. И, наверное, каждый из нас за эти праздничные дни съел такую тарелку баурсаков. Но, что если таких тарелок будет две, и съесть их нужно быстрее соперников? Участники конкурса по поеданию баурсаков уверены, что смогут это сделать. Давайте посмотрим, получилось ли у них.

Желающих испытать себя в состязании «Бауырсақ Fest» было много, как и зрителей. Пройти мимо этого необычного состязания невозможно. Где ещё увидишь, как пятеро парней на скорость один за другим поедают баурсаки. У них только одна минута, чтобы съесть как можно золотистого угощения.

Быстрее всех с испытанием справился Бахтияр Ахметжанов. Он за минуту съел 7 баурсаков, тогда как его соперники осилили не больше 5.

БАХТИЯР АХМЕТЖАНОВ:

— Я лично сам люблю баурсаки, на праздники особенно. Сразу с казана их покушать. Думаю, что между друг другом будем соревноваться, а тут сразу 5 человек. Потяжелее. Бесплатно покушал, можно сказать. Все отлично. Спасибо всем.

Провели «Бауырсақ Fest» и среди детей. Мальчики против девочек, последние хоть и меньше, но никаких поблажек не получили. Здесь всё по-честному!

У обеих команд по 20 баурсаков в тарелке. Кто первым съест, тот и забирает главный приз. Результат удивил всех, даже самих участников.

Все победители получили призы, а те, кому сегодня не повезло, ушли домой с памятными подарками. Всего для состязания заготовили около 15 кг баурсаков.

МУХАМЕДАЛИ ИСПАНОВ, художественный руководитель городского дома культуры:

— В разных уголках Казахстана готовят баурсаки по-своему. Солёные, сладкие, маленькие, круглые или большие. У казахов есть 9 видов баурсаков. Мы для состязания приготовили наши северные баурсаки — большие и хрустящие. Конечно, подготовили и воду для участников, запивать можно — это не нарушение правил.

Также на центральной площади прошла викторина на знание истории и традиций Наурыза. Ну и какой праздник без песен и танцев. Завершилась культурная программа концертом.

Айгерим Хамзина