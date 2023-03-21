В селе Бесколь Кызылжарского района отметили Наурыз

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Не менее празднично и весело встречают Наурыз в селе Бесколь Кызылжарского района. Посмотрите, какая дружелюбная атмосфера, все нарядные, поздравляют друг друга с окончанием зимы и приходом долгожданной зимы. Сейчас мы покажем, что интересного здесь приготовили для сельчан.

А интересного было много. На сцене праздничный концерт с песнями, зажигательными танцами и яркими театрализованными постановками. Не меньше людей собралось у юрт с угощениями. Столы ломятся от сладостей, золотистых баурсаков и хрустящих барамышек. А тех, кто хочет согреться, здесь угощают чаем или кумысом. Ну и, конечно, какой праздник без наурыз коже.

А в юртах напротив ярмарка от местных умельцев. Украшения, одежда, головные уборы, корпе и многое другое сделали ремесленники Бесколя своими руками. Вот, к примеру, местное ателье представило национальную одежду для взрослых и детей. Уже есть покупатели.

СВЕТЛАНА ШАРИПОВА, директор ИП:

— Мы очень любим заниматься национальными костюмами. Там можно воплотить всю свою фантазию и сделать из кусочка материала вот такую красоту. Мы этим занимаемся уже давно, больше 20 лет. Камзолы, зимние камзолы, костюмы для ведущих, юрты. У нас большой ассортимент.

Свои изделия представил и национальный культурный центр «Мақсат». В нём дети и взрослые знакомятся с традициями и обычаями казахского народа, а ещё учатся делать вот такие изделия.

БАХЫТ КАРАЖАНОВА, руководитель национального культурного центра «Мақсат»:

— На выставке представлены работы наших детей. Они сами на уроках труда шьют модели национальной одежды. 5 и 6 класс, например, сшили тақия. Сейчас они девочкам очень нравятся, они с удовольствием носили на празднике Наурыз. Знакомим детей с национальными традициями, дети играют в национальные игры и мы приготовили стол, где собраны национальные блюда.

Желающие могли кататься на алтыбакане или попробовать себя в национальных видах спорта. Например, белбеу. В круг выходят двое парней. Взяв за пояс противника, его нужно вытащить за пределы круга. Лучше всех с этим справился 10-классник Диас Ахметжанов.

ДИАС АХМЕТЖАНОВ:

— У меня было 4 соперника, всех я победил. Я занимаюсь борьбой уже 4 года. Это и помогло мне выиграть. Специальной тактики у меня не было, просто чувствовал, где какой приём применить и угадывал, что хочет сделать соперник. Игра интересная, мне понравилось.

Не менее интересно было и в состязании қошқар көтеру. Здесь уже участники постарше. Было около 30 желающих попробовать свои силы. В общем, найти себе развлечение по душе смог каждый житель Бесколя. Сельчане праздником остались довольны.

— Сегодняшний праздник отлично проходит. Погода замечательная, небо чистое, настроение у всех хорошее. Что ещё нужно для счастья. Концерт отличный подготовили. Спасибо за такой праздник.