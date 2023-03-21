Североказахстанцев с Наурыз мейрамы поздравил глава региона А. Сапаров

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— 11.00 часов. Ясная погода радует жителей Петропавловска. Сегодня они отмечают Наурыз мейрамы. В программе праздника — яркий концерт, спортивные состязания, выставки и, конечно же, фестиваль ремесленников.

Праздничный аул развернулся на главной площади областного центра. Встретить Наурыз сюда пришли сотни человек. Гостей встречают в тёплой и дружеской атмосфере.

Наурыз — это праздник мира и созидания, в основе которого лежат лучшие традиции казахов и высокие духовные ценности. Его отмечают всей большой интернациональной семьёй. Сегодня для них на главной площади развернули яркую концертную программу.

Поздравил гостей с Наурыз мейрамы глава региона Айдарбек Сапаров. Этот день — основа новых начинаний, фундамент дружбы, единства и согласия, отмечает первый руководитель области.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Уважаемые североказахстанцы! Дорогие гости праздника! От всей души поздравляю вас с праздником — Наурыз мейрамы! День весеннего равноденствия испокон веков является символом возрождения, обновления природы и началом новой жизни. Вдохновляющая атмосфера праздника направляет нас на достижение новых успехов и свершений. Перед нами стоят большие задачи.

Благодаря трудолюбию и сплоченности североказахстанцев мы сможем достичь всех намеченных целей. Уверен, только вместе, общими усилиями, мы сумеем обеспечить благополучие и процветание нашего региона. Дорогие земляки! Еще раз примите искренние поздравления с праздником Наурыз мейрамы!

После Айдарбек Сапаров посетил юрты, где организовали различные выставки и фестивали. В этой юрте активисты ассамблеи народа Казахстана знакомят гостей с казахскими традициями и обычаями. Вниманию горожан — обряд «Тұсау кесу».

Ознакомился первый руководитель области и с работами ремесленников, приехавших на фестиваль «Qyzyljar — шеберлер мекені» из других регионов страны и соседних стран. Шаймардан Шоныраев приехал на фестиваль из Уральска. Он представил 3D-картины, исполненные в национальном стиле.

ШАЙМАРДАН ШОНЫРАЕВ, ремесленник, г. Уральск:

— Фестиваль проходит хорошо. Поздравляю всех с праздником! Пусть Наурыз принесёт счастье и удачу в каждый дом!

Алишер Ашимов