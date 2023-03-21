Празднование Наурыз мейрамы в Аккайынском районе

На центральной площади села Смирново расставлены юрты, повсюду ароматы горячих праздничных угощений, звучат теплые слова поздравлений. А творческие коллективы не скупились на музыкальные номера.

В ночь на 22 марта, согласно древнему казахскому преданию, дома обходит Кыдыр ата, который приносит счастье и исполняет желания. Известен праздник и на другие обряды и традиции. Один из них продемонстрировали актеры народного театра села Аралагаш.

ОНЕРГУЛЬ МУСАЛИМ, заведующая клубом села Аралагаш, Аккайынский район:

— Сегодня проводим в районе по традиции обряд, это между сватами традиция. Чтобы молодожены долго жили в добрых отношениях. Чтобы у молодых и сватов все было хорошо.

Жители района принимали участие в праздновании, веселых состязаниях, танцевали и напевали любимые песни, а также были щедры на теплые слова поздравления.

Выставка мастеров — ремесленников удивляла количеством талантов и представленным изобилием ручной работы. Декоративно-прикладное искусство, войлок и гончарное дело, резьба по дереву и живопись. Каждый умелец достоин внимания.

АЛЛА ФИЛАТОВА, рукодельница:

— Я представляю сельский округ с. Смирново, всех с праздником. Это мое хобби, по профессии я медсестра. Это для души, очень нравится наряжать девчонок, заплетать косы в бантики. Из чего делаете? Из бусин, лент, в основном из лент, чтобы дольше радовать моих красивых клиенток.

Ну и какой же праздник без угощений. Горячий чай, сладости и баурсаки. Наурыз символизирует плодородие, дружбу и любовь. В этот день люди нарядно одеваются, ходят в гости к родным и близким, и не смолкают добрые пожелания.