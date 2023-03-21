Праздничные гуляния в Наурыз мейрамы проходят в различных микрорайонах города

В городе широко отмечают Наурыз мейрамы. Праздничные площадки развернулись в различных микрорайонах. Возле торгово-развлекательного центра «City Mall» сегодня тоже шумно и весело. Жители ближайших домов пришли на праздник обновления и благополучия. Программу открыли артисты областной филармонии им. Акана Сері. Под их зажигательные песни народ идет в пляс.

Наурыз – это не только богатый дастархан и концерты, но и спортивные состязания. Желающие могли попробовать свои силы в перетягивании каната.

— Я люблю веселье. Праздник прекрасный, С праздником.

— Очень хороший весенний праздник, праздник мира, добра, процветания. Мирного неба над головой,чтобы друг друга люди любили.

— Отлично проходит. Вот с внучкой смотрим. Спасибо большое.

— Пусть Наурыз принесет вам счастье и благополучие. Пусть богатым будет ваш стол, желаю здоровья на очень долгие годы.

Ну, и какой праздник без дастархана. Горожан угощали баурсаками, сладостями, горячим чаем.

Камилла Карим