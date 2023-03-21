Петропавловцы празднуют Наурыз во дворах

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-На Наурыз народные гуляния в областном центре проходят не только на площадях, но и во дворах многоэтажек. Здесь царит особенная атмосфера. Горожане поздравляют друг друга с праздником, делятся угощениями и просто хорошо проводят время.

Североказахстанцы провожают холодную, морозную, долгую зиму. Ей на смену пришла весна, а с ней хорошее, праздничное настроение. Жители многоэтажек по адресу Болатбаева, 4 очень любят праздновать Наурыз.

— Поздравляю всех с праздником Наурыз. Желаю всем счастья, добра. Прекрасное настроение, солнышко светит, улыбаемся. Всем здоровья, чтобы у нас был мир.

Золотистые баурсаки, ароматная выпечка, горячий чай, кумыс и Наурыз коже. Сауле Кусаинова приготовила его, чтобы угостить соседей и гостей праздника.

САУЛЕ КУСАИНОВА, жительница г.Петропавловска:

— Основу блюда составляют 7 компонентов. Рецепт я знаю наизусть. У каждой хозяйки свои секреты. Я всегда готовлю Наурыз коже с хорошим настроением. Поэтому получается очень вкусно.

На празднике, который петропавловцы встретили во дворе, было не только вкусно, но и весело.

ЕРДЕН КОЖАХМЕТОВ, артист городского дома культуры:

— Всех поздравляю с Наурызом. Артисты городского дома культуры приехали в этот двор, чтобы подарить его жителям праздничное настроение. Люди с благодарностью встретили нас. Это очень приятно.

Самых непоседливых гостей праздника ждали игры и конкурсы. Мальчишки и девчонки с удовольствием принимали в них участие.

Дарья Пышмынцева