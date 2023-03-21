Наурыз отметили на главной площади Петропавловска

На главной площади Петропавловска сегодня ярко, колоритно, празднично. Наурыз знаменует приход весны, начало нового года. Радует сегодня гостей праздника не только солнце, но и всевозможные развлечения, которые организовали на главной площади. Приковывают взгляды девушки в национальных костюмах. Такую красоту должно быть видно издалека. Поэтому красавицы надели ходули. Площадь заполняла музыка тюркских народов.

А вот в этой юрте организовали выставку казахских национальных украшений и сувениров. Национальный колорит привлек и известного музыканта из Южной Кореи Сон Вон Соба. Сегодня он исполнит в областной филармонии каверы хитов казахстанских исполнителей, а завтра споёт композиции на центральной площади.

СОН ВОН СОБ, музыкант, Южная Корея:

— Я очень рад, что нахожусь в Петропавловске на празднике Наурыз. Все очень красочно, зрелищно, но очень холодно у вас. Я увидел национальные традиции. Очень впечатляюще. Недавно я записал свою версию популярной композиции Батырхана Шукенова «Дождь». В эти праздники я хочу радовать казахстанских зрителей.

Сделать фото с тазы — породой охотничьих собак, с беркутом выстроилась целая очередь. Не обошлось и без национальных игр. Пока на поле игроки соревновались в меткости, сбивая асыки, джигиты постарше мерялись силами, сжав друг другу кулаки.

— С праздником Наурыз! С праздником обновления! Отличное настроение, отличный праздник!

Не обошелся праздник и без национальной борьбы — казакша курес.

АДИЛЬ КАЙЫРОВ:

— Соревнования казакша курес проходят на высоком уровне. Сейчас соревнуются борцы до 80 кг. Наши таджикские братья также участвуют в конкурсе.

Праздник весны и обновления природы петропавловцы и гости города встречали весело, дружно.

— Поздравления хорошие, песни, я довольна. С праздником весны вас! Счастья, здоровья, мира!