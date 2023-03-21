Народные гуляния в Наурыз в Мамлютском районе

Задорные песни, веселые развлечения и манящий запах угощений. На площади царила настоящая атмосфера праздника. В честь него в Мамлютском районе открылся филиал общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол». Оно вносит большой вклад в сохранение и развитие культуры. Ленту торжественно перерезали на сцене. Председатель этого республиканского проекта по Северо-Казахстанской области отметила значимость данного события и поздравила население с великим праздником.

МЕЙРАМГУЛЬ АДАХКЫЗЫ, председатель СКОФ ОО «Қазақ аналары — дәстүрге жол»:

— Весь Казахстан поздравляю с таким замечательным весеннем праздником. Пусть в каждой семье будет благополучие и достаток. Очень символично, что открытие филиала произошло именно в этот день. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение не забывало и чтило наши обычаи и традиции.

По обычаям на Наурыз должен быть накрыт богатый достархан. На празднике столы ломились от угощений. Аромат бешбармака, плова, свежей выпечки разносился по всей площади. Отведать изобилие блюд мог любой желающий бесплатно. Также население могло принять участие в спортивных состязаниях и получить ценные призы.

Население охотно принимало участие в национальных забавах. За их выступлением наблюдали зрители, которые поддерживали смельчаков.

ЕСИЛЬБАЙ ОМАРОВ, руководитель ДЮСШ Мамлютского района:

— Здесь вот кость ломаем, жылык уру называется. Правила мы объяснили, показали, как правильно делается, делают взнос и кость ломают. Гири поднимают. 32 килограмма гиря, кто больше, тот и занимает 1,2,3 места. Приседания с бараном, там тоже, кто больше поднимает.

На момент съемки рекорд по поднятию барана составил 115 раз. Окунуться в атмосферу праздника жители приходили семьями или в компании друзей. Наталья Лукашова на площадь пришла вместе с супругом. Они стараются всегда посещать гуляния, ведь это дарит положительные эмоции и заряжает энергией.

НАТАЛЬЯ ЛУКАШОВА, жительница г.Мамлютки:

— Все понравилось. Столько народу. Веселье, все счастливые, с улыбочками. Столы такие красивые, все накрыто. Очень рады, слов нет. Так уютно и погода сопутствует этому.

Пришедшие отмечают, что организовали праздник на высоком уровне. Они считают, что такие гуляния нужно проводить чаще.

— Сегодня пришла на концерт, тут давали бесплатную еду, все понравилось, песни сейчас поют, создаю такую праздничную атмосферу. Хочу передать свои поздравления всем казахстанцам, чтобы жили в достатке, чтобы все хорошо было.

— Все понравилось. Люди все добрые, праздник хороший, детей много, мероприятий разных много проводят. Хороший праздник.

— Уважаемые казахстанцы, поздравляем вас с праздником. Желаем счастья, чтобы все было хорошо. Мы вот пришли вместе с семьей на праздник. Очень нравится, очень весело.

Наурыз отмечают во всех уголках страны. Все районные центры, населенные пункты нашей области тоже ощущают великолепие торжества. Стоит отметить, что Наурыз считается одним из самых древних праздников на Земле. Он отмечается уже более пяти тысяч лет и является международным. Такое решение было принято ООН в 2010 году.