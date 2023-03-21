Концерт в честь празднования Наурыз мейрамы состоялся в ОКЦ

Яркие, энергичные и талантливые. В преддверии Наурыза в областном центре творчества детей и юношества состоялся праздничный концерт. Юные танцоры и певцы подарили зрителям хорошее настроение.

На сцене народная студия танца «Қуанамын». Девочки в национальных костюмах исполняют танец «Ұлы дала».

ГУЛЬСАНА БАСАГАРИНОВА, участница народной студии танца «Қуанамын»:

— Мне 11 лет. Я занимаюсь в ансамбле «Қуанамын» уже 2 года. Этот танец мы придумали в том году. Танцуем его уже год. В этом танце нужно выражать свои эмоции. Мы не улыбаемся. Этот танец мужской. Мы танцуем в штанах и в кофте.

За долгую зиму все уже соскучились по яркому солнышку и теплой погоде. Коллектив «Капельки» подарил гостям яркие впечатления. Мальчишки и девчонки исполняют песню «Лето».

АМИРА ЖУМАЖАНОВА, участница коллектива «Капельки»:

— Это первая песня, которую я выучила наизусть. Я уже 4 раз выступаю. Я чуствую, что я артистка. Мне нравится праздник Наурыз. Потому что он всегда веселый и мне нравится рассматривать юрты.

Программу представил и Дом моды «Томирис». Необычное видение национального костюма и динамичное дефиле-шоу. Зрители остались довольны. Всего на сцене выступили 23 творческих коллектива.

Диана Салихова