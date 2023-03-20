Наурыз мейрамы отметили студенты Гуманитарно-технического колледжа

Во дворе Гуманитарно-технического колледжа развернулся праздничный аул. Погода сегодня хоть и подвела, но, это не повод не веселиться. По традиции, Наурыз мейрамы преподаватели студенты встречают песнями и танцами.

Бауырски, курт, айран и наурыз — тоже сегодня в изобилии. Всё это ребята приготовили сами.

АЛМАТ МАКИШЕВ, преподаватель Гуманитарно — технического колледжа:

— У всех такое хорошее весеннее настроение. Главная цель данного праздника состоит в том, чтобы ознакомить студентов первого курса с традициями и обычаями казахского народа.

А еще студенты организовали «Баурсак пати». Особенность этого конкурса в том, что в баурсаки добавляют необычную начинку. Это и варенье, и фрукты, и даже курт. Роман Кайзер решил приготовить выпечку по классическому рецепту.

РОМАН КАЙЗЕР, студент Гуманитарно — технического колледжа:

— Тесто для баурсков замешано на кефире, то есть они получились самые нежные и самые вкусные. Рецепт классический. Нечего особенного. Мы решили просто идти по классике. Ничего такого не добавлять. Все-таки сохранить традиции казахского народа.

Пышные и ароматные баурсаки раздали студентам.

Камилла Карим