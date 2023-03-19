На избирательном участке №611 идет активное голосование за будущих народных избранников

Избирательный участок №611, расположенный в средней школе №25 имени Алихана Бокейхана, начал основную работу ровно в семь часов утра. Супруги Курмаш Нурпеисов и Рыста Нурпеисова не хотят оставаться в стороне от создания нового и справедливого Казахстана. Именно поэтому они пришли на внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

КУРМАШ НУРПЕИСОВ, житель г.Петропавловска:

— Мы не пропускаем выборы, всегда приходим вместе. Очень хотим, чтобы развивались не только города, но и села. В них нужны рабочие места для молодежи.

На этот участок с самого утра избиратели шли активно. Перед тем, как пройти в кабинку для тайного голосования, голосующие брали по пять бюллетеней. Их количество — особенность сегодняшних выборов. Два бюллетеня для голосования за депутата областного маслихата, столько же за народного избранника в городской. Один бюллетень для выбора будущего мажилисмена. В нижнюю палату парламента от нашей области баллотируются 10 кандидатов.

— Главное, чтобы было все к лучшему, чтобы благосостояние нашей республики росло, нашего города. Чтобы у жителей СКО все складывалось хорошо в здравоохранении, социальных вопросах.

— Положительно смотрю на выборы. Главное, чтобы депутаты оправдали доверие народа.

На избирательном участке №611 зарегистрирован 2121 избиратель. Нужно отметить, что впервые за несколько десятков лет нижняя палата будет избираться по смешанной системе. Если раньше она формировалась только по партийным спискам, то теперь 30% мест отдано одномандатникам. В маслихаты областей 50 процентов всех депутатов будут избраны по мажоритарной системе, 50 процентов — по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов пройдут полностью по мажоритарной системе.

Дарья Пышмынцева