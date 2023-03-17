Предупреждение пыток и расширение прав осужденных обсудили представители правоохранительных органов СКО

В департаменте полиции прошло межведомственное совещание. На нем прокуроры и представители других правоохранительных органов области обсудили закон, который Касым-Жомарт Токаев подписал 17 марта. Он направлен на предупреждение пыток и расширение прав осужденных.

ЖАНАТ БКАЕВ, прокурор управления уголовного преследования прокуратуры СКО:

— Первый вопрос нашего совещания — это исполнение требований правил функционирования систем видеонаблюдения в органах уголовного преследования. Как вы знаете, совместными приказами генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, агентства по противодействию коррупции и агентства финансового мониторинга в феврале т.г. утверждены правила функционирования (оснащения и использования) систем видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции.

В административных зданиях ДП установлено 1192 видеокамеры. В прошлом году дополнительно было вмонтировано 44 камеры для устранения «слепых зон». Таким образом, следственные мероприятия всегда проводятся с использованием видеофиксации. Представитель уполномоченного по правам человека по Северо-Казахстанской области Жанат Жумабаев рассказал о работе со спецконтингентом и проводимых проверках. Участники совещания планируют продолжать совместную работу в этом направлении.

БАГБАН ТАЙМБЕТОВ, прокурор СКО:

— Мы сами должны предоставлять возможность им работать. Это и есть общественный контроль. Наоборот, надо его запускать, чтобы он работал активно, чтобы мы меньше ошибались.

Ещё одна важная тема, которую поднимали на совещании, связана с внедрением в уголовный процесс передовых технологий. Они позволят повысить эффективность работы правоохранителей, а также будут способствовать неукоснительному соблюдению прав человека.



Дарья Пышмынцева