В филиале Наццентра качества дорожных активов отпраздновали Наурыз

Наурыз мейрамы отметили в Национальном центре качества дорожных активов. Пригласили своих коллег-соседей из Костанайской области. В программе — душевные песни, задорные танцы, спортивные состязания и, конечно же, традиционные угощения. Гости приехали не с пустыми руками. Привезли с собой съедобную выставку.

ЭЛЬВИРА ЖУМАБЕККЫЗЫ, пресс-секретарь Костанайского областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов»:

— Готовились к небольшой выставке. Казы, курт привезли. Есть и «балхаймак» — это такие сладости. Есть 2 вида этого блюда, мы привезли замороженный вид. Нашим коллегам из СКО всё понравилось. На столе и барамышки, и коспа, баурсаки.

ЖОЛДЫБАЙ ТЕНТЕКОВ, конецформыначалоформыдиректор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— В эти праздничные дни весь Казахстан и вся центральная Азия отмечают праздник Наурыз. Это праздник, который исходил ещё с древних времён. В этот праздник все собираются, родственники, родные. Поздравляют друг друга. Пригласили филиал из Костаная. Наши коллеги приехали. Все вместе отмечаем на территории нашей области. Приехали 12 человек. Наши коллеги «КазАвтоЖол», «Казахавтодор», все вместе празднуем.

Все гости собрались в юрте за дастарханом. Здесь их угощают наурыз коже, кумысом. Ну а далее — перетягивание каната.

Победила команда Северо-Казахстанской области. Затем свои силы джигиты проверяли в армреслинге. Такие встречи положительно влияют на рабочий процесс, говорит ветеран ведомства Елубай Жуаспаев.



ЕЛУБАЙ ЖУАСПЕВ:

— Это Новый год восточного народа. Существовал ещё до ислама. Некоторые путают это. В эти дни принято ходить в гости, готовить традиционные угощения. Сегодня мы приехали к нашим коллегам. Важно иметь хорошие отношения, мы же работаем в одной сфере, обмениваемся опытом.

На этом состязания не закончились. Далее мужчины поднимали гирю весом 24 кг. Кто больше поднимет, тот и победил. В целом, встреча получилась яркой. В воздухе витает праздничное настроение.

Диана Салихова