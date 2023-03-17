Около 2 тысяч безработных насчитывается в Петропавловске

Очередная ярмарка вакансий прошла в Петропавловске. Трудоустройство горожанам предлагают более 20 предприятий. ТОО «ПетроМашЗавод», выпускающее продукцию для нефтегазовой промышленности, остро нуждается в специалистах. Здесь предлагают более 10 вакансий для соискателей.
ТАТЬЯНА ТЮРИНА, испектор по кадрам ТОО «ПетроМашЗавод»:
— Мы ищем молодых и энергичных ребят, которые закончили высшее образование и смогут работать на нашем оборудовании. Ищем инженеров, мастеров по сварке, инженеров-конструкторов радиоэлектронной аппаратуры, потому что мы связаны и с выпуском продукции, где много электроники. Коллектив хороший. Все взаимопонимают друг друга, помогают. Молодых специалистов мы поддерживаем.
Для сотрудников созданы комфортные и достойные условия труда. Средняя заработная плата — 200 тысяч тенге. Много на ярмарке молодёжи. Ансар Салик в этом году заканчивает Петропавловский высший строительно-экономический колледж, поэтому уже сейчас задумывается о заработке.
АНСАР САЛИК, студент Петропавловского высшего строительно-экономического колледжа:
— Пришёл на ярмарку вакансий вместе с друзьями. Хожу и смотрю предложенные вакансии. По своей специальности пока не нашёл. Время у меня еще есть. В следующий раз обязательно приду ещё раз.
Ярмарку организовали по инициативе управления координации занятости и социальных программ, а также предпринимательства и индустриально-инновационного развития. В поисках работы пришли порядка 500 человек.
СЕРИКЖАН ИСЕНОВ, директор центра занятости населения:
— Данные ярмарки у нас проводятся на постоянной основе. На сегодня мы будем проводить профильные ярмарки. Сейчас мы будем работать с производствами. Следующая ярмарка у нас планируется в сфере услуг.
Вакансии можно поискать и на электронной бирже труда «Еңбек». Всего в Петропавловске около 2 тысяч безработных.
Алишер Ашимов