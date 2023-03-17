О готовности к паводку говорили спасатели

85 населённых пунктов области подвержены подтоплению. Этими данными с журналистами поделился начальник департамента по ЧС Рамиль Камалов на брифинге в региональной службе коммуникаций. Спасатели готовятся к возможным паводкам.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— На сегодня паводковая обстановка в области остается стабильной. Мы пока активные процессы снеготаяния не наблюдаем на полях и на реках. Исходя из гидрологического прогноза и проведенных снегомерных маршрутов, объемы влагозапасов в бассейне реки Есиль превышают среднемноголетние значения на 70%.

Для минимизации угрозы паводка ЧС-ники проводят целый комплекс работ: очерняют поля на путях движения талых вод, расчищают водопропускные трубы, ливнёвки, вывозят снег. Почти 500 тысяч кубических метров уже вывезли на снежные полигоны. Также спасатели пополняют свой автопарк.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— На сегодня на вооружении департамента и местных исполнительных органов имеется 27 единиц техники для перевозки и эвакуации населения. 5 болотоходов — вездеходов, которые мы уже распределили в тех уязвимых районах, подверженных паводкам. 116 плавательных средств. 369 мотопомп малой и большой производительности. 370 водонепроницаемых костюмов и 65 палаток.

Подтоплению подвержены посёлки Заречный, Тепличное и Прибрежное. Они на особом контроле. По прогнозу синоптиков, в конце марта ожидается потепление и интесивное таяние снега.

Камилла Карим