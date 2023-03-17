Колледж искусств присоединился к республиканскому челленджу домбристов

Челлендж домбристов сегодня прошел во всех школах и колледжах страны. Его приурочили к наступающему весеннему празднику Наурыз. К творческой республиканской акции присоединились учащиеся и студенты колледжа искусств-специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей им.Е Серкебаева. Первым ребята сыграли кюй «Ерке сылқым». Его автором является Абдимомын Желдибаев.



АЛИЯ ХАЛАУДИН, заместитель директора колледжа искусств-специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей им.Е Серкебаева:

— В нашей школе на всех мероприятиях без исключения первой играет и звучит домбра. Домбра — это символ единения казахского народа, духовного возрождения. Каждый второй воспитанник школы одаренных детей и колледжа искусств имени Ермека Серкебаева владеет домброй, умеет исполнять казахские песни и кюи, чем мы очень горды.

Ребята сыграли три кюя. Автором двух их них, таких как «Балбырауын» и «Адай», является Курмангазы. Его композиции очень любит Ясмина Боева. В колледже искусств она учится на втором курсе.

ЯСМИНА БОЕВА, студентка колледжа искусств-специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей им.Е Серкебаева:

— Я учусь в этом колледже уже 5 лет, с 7-го класса. Выбрала этот инструмент, потому что в детстве бабушка отдала меня на домбру. Для меня это свобода самовыражения, мне очень нравится играть, её звучание.

В колледже искусств сегодня учатся 197 ребят, в специализированной школе. Большинство из них являются призерами творческих конкурсов и фестивалей, причем не только отечественных, но и международных. От творческого комплекса в челлендже домбристов приняли участие 40 человек. В Казахстане музыкальную эстафету подхватили 14 тысяч музыкантов.

Дарья Пышмынцева