Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Олег Иванов встретился с работниками АО «Мунаймаш»

На встрече с работниками АО «Мунаймаш» кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Олег Иванов говорил о «горячей сетке» и контроле государства за ценами на продукты питания. Систему последнего необходимо упрощать. Она должна оперативно реагировать на внешние вызовы, считает самовыдвиженец. Это мнение поддерживают и заводчане. Затронули на диалоговой площадке и вопрос возврата северного коэффициента.

ОЛЕГ ИВАНОВ, кандидат в депататы Мажилиса Парламента РК:

— Жители нашего региона имеют право на дополнительную финансовую компенсацию за жизнь в тяжёлых климатических условиях. В качестве источника я вижу для бюджетников бюджет государства. А для частных предприятий — изменения налоговой базы, которая накладывается на фонд оплаты труда, чтобы они уходили в качестве компенсации за тяжелые условия проживания в северном регионе.



Алишер Ашимов