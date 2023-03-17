Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Олег Иванов провёл встречу с бизнесменами

Встречу с бизнесменами провёл в областной Палате предпринимателей кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Олег Иванов. Поднимали за круглым столом вопрос газоснабжения СК.



ОЛЕГ ИВАНОВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— У нас уже сложилась определенная система газоснабжения. Она выстроена на поставке сжиженного нефтяного газа. Второй аспект, сейчас в Парламенте находится закон. Но закон, который попал в 1 чтении в Парламент в январе до объявления выборов, исключает ряд получателей сжиженного газа из списка.

После собравшиеся задавали свои вопросы. Они касались повышения заработных плат, улучшения жизни на селе и поддержки предпринимателей. Проблемы в этих сферах нужно решать на республиканском уровне, заключили собравшиеся.

Айгерим Хамзина

