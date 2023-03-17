95 работ представили юные художники на конкурсе «Все краски Наурыза»

В художественной школе — клубе ЮНЕСКО при Дворце школьников провели традиционный конкурс детского творчества «Все краски Наурыза». Свои работы представили 95 учащихся художественных школ, школ искусств и художественных студий города и области. Возраст ребят — от 10 до 17 лет.

ЛЮДМИЛА ЗАЙНУТДИНОВА, заместитель директора художественной школы- клуба ЮНЕСКО при Дворце школьников:

— Оценивали работы компетентные члены жюри. Это педагоги колледжа, это педагоги художественной школы и педагоги других учебных заведений. Сегодня мы уже вручаем дипломы и грамоты победителям и участникам этого конкурса.

Получила гран-при в номинации «Живопись» учащаяся средней общеобразовательной школы — комплекса эстетического воспитания №8 Анжелика Абидовских. Девушка рисует с малых лет. Это уже второе её гран-при, в копилке — немало первых мест. На этом конкурсе представила композицию «Мелодия весны».

АНЖЕЛИКА АБИДОВСКИХ, учащаяся средней общеобразовательной школы — комплекса эстетического воспитания №8:

— Я работала в технике «Живопись» примерно 2 недели. Мы решили нарисовать работу в честь праздника Наурыз. Весна, всё расцветает, мы решили назвать именно «Мелодией весны», потому что ассоциация с Наурыз идёт именно мелодия. Я очень счастлива, что смогла получить гран-при.

Работы представили на самые разные темы: весна, обычаи и традиции казахского народа, легенды и мифы Казахстана, дастархан, празднование Наурыз мейрамы. Всего 8 номинаций. Это графика, живопись, анимация, цифровая живопись, скульптура, плакаты и открытки, декоративно-прикладное творчество, моделирование и дизайн. В каждой определили победителей.

Анастасия Кузнецова