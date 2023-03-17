23 марта начнётся священный месяц Рамазан

До священного праздника Рамазан осталась неделя. Для верующих мусульман это время очищения тела и души. Время, когда можно стать ближе к Аллаху. Отказ от пищи и питья в течение дня и простых человеческих потребностей является демонстрацией своей веры. Но не рекомендуется поститься, если есть медицинские противопоказания. В этот священный месяц верующие мусульмане будут после заката солнца накрывать стол, звать гостей, читать молитвы.

ХАМЗАТ КАЖЫМУРАТУЛЫ, главный имам областной центральной мечети «Қызылжар»:

— Во время Рамазана верующий должен отказаться от еды и питья, молиться Всевышнему, просить его о благословении. Необходимо совершать благие дела, читать Коран. Таким образом, верующий не только получает знания, но и очищает душу и тело. Мусульмане стремятся обуздать инстинкты, избавиться от плохих мыслей и действий.

Священный месяц для всего мусульманского мира в 2023 году начнётся 23 марта и закончится 20 апреля. А с 17 на 18 апреля пройдёт священная ночь предопределения, праздник Ораза Айт выпал в этом году на 21 апреля.

ХАМЗАТ КАЖЫМУРАТУЛЫ, главный имам областной центральной мечети «Қызылжар»:

— В этом году месяц Рамазан длится 29 дней. Это связано с полнолунием. Общим решением с муфтиями других стран было утверждено 29 дней. Цель поста — исцеление человека.



В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 535 тенге.

Айгерим Хамзина