100 лет в этом году исполняется архивной службе Северо-Казахстанской области

«Здравствуйте, Валентина Михайловна! Простите за беспокойство. Я вас очень прошу, помогите мне найти братишку. Я писала в Ново-Никольск директору, ответа не получила. Я никогда не прощу себе этой оплошности. Очень прошу Вас, найдите мне брата. Люся».

Это письмо из далекого 1959 года хранится в городском архиве. Здесь на потертых листах вбились чернилами истории, нелёгкие судьбы людей. Которые ищут родных. Впрочем, поиски брата Людмилы Шкуриной можно здесь же отследить и дальше. Ей пришло письмо о том, что её брат находится в Ново-Никольском детском доме Приишимского района. Произошла ли долгожданная встреча, можно лишь догадываться. На уникальной выставке в городском архиве сегодня представили 678 документов историй детей-сирот, которые остались без родителей в военные и послевоенные годы. Тогда был один путь — с вокзала в детский дом.

АЙГУЛЬ ШОПАНОВА, специалист городского архива:

— Это Коржубаев Амурхан, вот его фотография, нашли его на вокзале, отец погиб на фронте, мать умерла. Вот такая история детей. В 1941 году были эвакуированы детские дома Володаровские и Горожанские. Из города Горожанки Воронежской области и Будянский детский дом из Харьковской области. И вот здесь идет переписка о том, где не хватает учебного оборудования, постельных принадлежностей, в детских домах не хватает директоров, их забирают на войну.

Всего на выставке представили документы с 1933 по 1996 года. Специалисты архива говорят, что за поиском хоть какой-то информации, касающейся близких людей, сюда приходят часто. Это же касается и другой ценной информации. Недавно даже поступил запрос из Финляндии на поиск документов по военнопленным финнам. Впрочем, архивисты занимаются не только поиском имеющихся данных.

ГУЛЬЖАЙНАТ АКЖИГИТОВА, директор городского филиала по личному составу областного государственного архива:

— Важная часть нашей работы — это осуществление госуслуг, выдача архивных справок, справки о заработной плате, справки о пенсионных начислениях. Справки выдаем в течение 11 рабочих дней. Также у нас ведется большая работа по приему документов на государственное хранение от организаций города. Хотелось бы заострить внимание всех руководителей об обязательной сдаче документов на госхранение в связи с ликвидацией организации.

Иначе возникнут сложности у сотрудников таких организаций при оформлении на пенсию. Организовали выставку, поделились важной информацией для населения архивисты неспроста. В этом году исполняется 100 лет архивной службе области. Сюда приехали представители всех районных филиалов и руководитель областного государственного архива, чтобы подвести итоги работы и обменяться опытом.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Выездной семинар для архивистов области стал традицией. Сегодня на нашем выездном семинаре мы будем рассказывать и делиться опытом работы по хранению, по учету документов и выдаче архивных справок. Сегодня мы заостряем внимание на то, чтобы те люди, которые обращаются при выходе на пенсию, они ищут свои документы, которые в свое время в ведомственных архивах не сохранились или плохо сохранились, мы проводим поиск документов и сейчас будут даны рекомендации для того, чтобы сохранялись эти документы.

В этом году архивистам предстоит проделать большую работу по переводу документов на цифровой формат. На сегодня специалисты Северо-Казахстанского государственного архива оцифровали 4% из 1 млн 800 тысяч дел. Из них особо ценных документов — 12%, что является отличным показателем на уровне республики. Благодаря платным услугам по сохранению документов архив планирует улучшить материально-техническую базу. В этом году приобретут специальные сканеры для ускорения процесса оцифровки документов. Так, ценные данные сохранятся лучше и дольше.

Анастасия Кузнецова