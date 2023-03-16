В СКО полицейские учат школьников жестам регулировщика

На дорогах области за два месяца произошло 5 ДТП с участием детей, в результате которых один ребенок погиб и пять получили ранения. Чтобы несчастий не происходило, накануне весенних каникул и лета по инициативе министерства внутренних дел проводится республиканская акция «Бала және бағдаршам». Полицейские учат школьников жестам регулировщика, разъясняют правила дорожного движения.

Очередное занятие полицейские провели для пятиклассников средней школы № 17. Юным пешеходам рассказали о главных правилах дорожной безопасности, а также об ответственности за мелкое хулиганство, ночные гулянья без сопровождения законных представителей. Полицейские отмечают, что с приходом теплых дней ежегодно увеличивается автотрафик, а с наступлением школьных каникул — количество детей во дворах и на дорогах. Именно для минимизации рисков ДТП проводится комплекс профилактических мероприятий.

ЖАНГЕЛЬДЫ КОРЖУБАЕВ, инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Дело в том, что дети после занятий в школах добираются домой самостоятельно. Бывает, что светофорные объекты выходят из строя из-за погодных условий. Поэтому мы рассказываем и показываем сигналы и жесты регулировщика, чтобы они знали и понимали как, где и когда им можно проходить.

Тем не менее, как показывает практика, не только дети непредсказуемо ведут себя на дороге, но и некоторые родители слабо знают правила дорожного движения. Стражи правопорядка призывают взрослых личным примером показывать молодежи строгое соблюдение ПДД. В целом, с начала года в области зарегистрировано 33 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 62 получили травмы различной степени тяжести.

Анастасия Кузнецова