Субботники возле памятников проводят в Петропавловске активисты

В этом году исполняется 121 год со дня рождения классика казахской литературы Габита Мусрепова. Как драматург, писатель, сценарист он оставил значительный след в творческой сфере страны. Его произведения «Солдат из Казахстана», «Пробужденный край», «Улпан её имя» и другие навсегда вошли в сокровищницу отечественной литературы. Память выдающегося писателя чтут по сей день. Сегодня с самого утра у памятника известному драматургу собрались активисты, чтобы навести порядок.

МУСА АУБАКИРОВ, специалист центра развития и информации управления внутренней политики акимата СКО:

— Мы, сотрудники центра развития и информации, совместно с волонтёрами решили выйти на улицы и почистить снег возле памятника Габиту Мусрепову. Важно сохранять памятники историко-культурного наследия. Такие акции у нас проходят часто. В рамках этих акций будет проводиться ещё ряд мероприятий. Не только будет приурочено к каким-то датам. Любые памятники. Мы будем также выходить и чистить.

Диана Салихова