СКО заняла 2 место в стране по производству молока

Завершился «Первый молочный тур» итоговым семинаром. Здесь говорили о достижениях молочной отрасли СК. Наша область производит сейчас 10% от всего республиканского объема молока. За последние годы введено 30 молочных ферм с общей численностью поголовья 16 тысяч коров. Было создано более тысячи новых рабочих мест. Для реализации проектов в отрасли АПК запущен механизм по льготному кредитованию.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Займы выдаются под 4% сроком до 8 лет, предоставляется льготный период продолжительностью 2 года, что позволяет хозяйствам реализовать проект и выйти на проектную мощность. Есть серьезные проблемы. И эти средства невозможно было получить в квазигоссекторе. Устраивались препоны. Поэтому мы этот пилотный проект и запускали.

В текущем году опыт Северо-Казахстанской области по финансированию молочно-товарных ферм масштабируют в других областях республики. На это выделили 100 млрд тенге. Сейчас молочным животноводством занимается около сотни агроформирований СКО. Это 36 современных молочных комплексов.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Растет производство молока в организованных хозяйствах. Если мы давали 174 в 2017 году, то сегодня 237 тысяч тонн мы отгружаем на молочные заводы. В 2022 году на переработку направлено 360 тысяч тонн или 56% от произведенного. Загруженность предприятий составила 86%.

СК занимает второе место по общему объему производства молока. На существующие и строящиеся молочные фермы за последние 5 лет из стран Европы завезено свыше 13 тысяч голов племенного скота. На 20% повысился показатель среднего удоя на 1 корову, он составил 5600 кг. Участники семинара отметили, что молочные фермы имеют большой эффект для села и даже за его пределами.

КУАНЫШ РАКИШЕВ, председатель республиканской молочной палаты:

— Молочная отрасль тянет мясную, потому что часть бычков идут на откорм площадку. Много работы не только на селе, но и в городах. Это ветеринария, оборудование, строительная отрасль. Правильно, что правительство посмотрело на ваш успешный проект, его нужно внедрять.

Каждая молочная ферма в СК обеспечивает работой не меньше 50 сельчан. В этом году в области откроют ещё 9 ферм.

Айгерим Хамзина