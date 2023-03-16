Очередную попытку проноса телефона пресекли сотрудники «Учреждения №48»

Смартфон марки «Samsung» с выходном в интернет среди документов в бардачке грузового автомобиля «Газель» обнаружили сотрудники «Учреждения № 48». Телефон предназначался одному из осуждённых. Передававший посылку водитель — гражданин Азербайджана, но проживает в Петропавловске. В отношении 61-летнего мужчины собран материал и направлен в суд. Ему грозит предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, это почти 35 тысяч тенге с конфискацией вышеуказанного телефона.

Камилла Карим