Общественные деятели призывают будущих депутатов уделить особое внимание образованию детей

Мудрый, грамотный, патриот — таким должен быть народный избранник, считает Аида Уалиева. Североказахстанка призывает к осознанному выбору, ведь будущим депутатам предстоит решить много вопросов.

АИДА УАЛИЕВА, член Альянса женских сил СКО, директор образовательного центра «Қазақ білім ордасы»:

— Призываю всех, молодёжь, старшее поколение проявить гражданскую позицию. Наше будущее в наших руках. Поэтому стоит изучить политику всех кандидатов, просмотреть их предвыборную кампанию и только потом, проанализировав, сделать свой выбор.

Как сказал глава государства в своём послании народу Казахстана от 1 сентября: «Будущее страны формируется в колыбели младенца». Другими словами, будущее народа зависит от подрастающего поколения. Поэтому стоит большое внимание уделять развитию образования, считает директор учебного центра. Существует учреждение 4 года. Здесь обучают детей дошкольного возраста. Подобных центров, говорит общественный деятель, в СК не так много.

АИДА УАЛИЕВА, член Альянса женских сил СКО, директор образовательного центра «Қазақ білім ордасы»:

— В нашем центре обучаются 100 деток. Работают 15 педагогов. Есть психолог, дефектолог, логопед, языковеды. Обучение проходит на казахском языке. Ходят к нам дети самых разных национальностей: азербайджанцы, турки, русские. Скоро мы планируем расширяться, т.к. помещение для нас уже маленькое. Уже подали заявку, ждём ответ. Хотелось бы побольше подобных центров, потому что приходят всё больше и больше детей. Обращаются и жители сёл, но пока у нас нет филиалов в районах.

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней пройдут 19 марта. Всего свои кандидатуры представили 556 североказахстанцев.

Диана Салихова