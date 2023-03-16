Конкурс «JuniorSkills 2023» прошел во Дворце школьников

Городской чемпионат «JuniorSkills 2023» прошёл по направлению «Графический дизайн» во Дворце школьников. В нём приняли участие ребята в возрасте от 14 до 16 лет. Все они — учащиеся художественной школы.

ЛЮДЬМИЛА ЗАЙНУТДИНОВА, заместитель директора художественной школы при Дворце школьников:

— Этот конкурс проводится в рамках профориентационной работы. Перед детьми всегда стоит выбор, где продолжить обучение, кем стать после его окончания. Поэтому мы предлагаем такую возможность. Попробовать себя в качестве графического дизайнера. Колледж СКУ разрабатывает положения и задания творческие, которые будут выполнять учащиеся 3-4 класса художественной школы.

Девушки и юноши соревнуются в 3-х номинациях: «Фирменный знак праздника Наурыз», «Концепт плаката к 1 июня», «Логотип Дворца школьников». Сания Ержан рисованием увлекается с детства. В этом году она заканчивает художественную школу. В конкурсе принимает участие не первый раз. В прошлом году девушка заняла 1 место.

САНИЯ ЕРЖАН, участница конкурса:

— Я выбрала тему «Наурыз». У меня будет логотип, посвященный этому празднику. Мне это ближе и у меня уже есть некоторые концепции к моей идее. Скорее всего, традиционный шанырак. Какие-нибудь казахские узоры.

Победителей и призёров конкурса наградят дипломами, участников — грамотами.

Камилла Карим