Кандидаты в депутаты областного и городского маслихатов встретились с населением

Кандидат в депутаты областного маслихата Жанат Жұмабек особое внимание уделяет защите прав работников. Он считает, что зарплаты в СК необходимо поднять. Также он задевает ряд других вопросов североказахстанцев.

ЖАНАТ ЖҰМАБЕК, кандидат в депутаты областного маслихата:

— Сегодня много людей снимают жильё. Я хочу предложить разработать программу с «Отбасы банком», чтобы таким семьям выделять ипотечные кредиты без первоначального взноса. Другой вопрос у нас — газификация. Но выделяем еще и вопрос подключения жителей. Оплата за подключение и оборудование должна быть подъёмной.

Кандидат в депутаты городского маслихата Салима Макишева провела уже несколько встреч с населением своего избирательного округа и узнала их проблемы.

САЛИМА МАКИШЕВА, кандидат в депутаты городского маслихата:

— Чаще всего людей интересует благоустройство их дома, прокладка асфальта, благоустройство. У нас очень много вопросов по озеленению города. Есть издержки озеленения, которые мешают транспорту, водителям. Вопросы теплоснабжения, которые очень остро встают в последнее время, снабжение водой.

Оба кандидата также затронули проблемы общественного транспорта. А именно замену устаревших автобусов и маршруток.

Айгерим Хамзина