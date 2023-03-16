Кандидат в депутаты встретился с сотрудниками Петропавловского хлебобулочного комбината

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Еркебулан Мамбетов посетил Петропавловский хлебобулочный комбинат. Речь шла о предстоящих выборах.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— В закон «О выборах» внесены изменения. Если раньше мы приходили и голосовали только по партийным спискам, сейчас уже на районном уровне и городе выбирают по одномандатным округам. То есть, не по партийным спискам. В бюллетени будут конкретные фамилии.

Вопросов от работников кандидату не поступило. В свою очередь Еркебулан Мамбетов пояснил, с какими трудностями сталкиваются хлебобулочные предприятия Казахстана.

ЕРКЕБУЛАН МАМБЕТОВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— Они являются переработчиками нашего сырья, напрямую привязаны к развитию. Здесь есть немного конфликт интересов, когда цена на зерно высокая. Невыгодно переработчикам. И здесь необходимо находить компромисс. Сегодня очень серьёзная ситуация обстоит с поставкой дешёвого российского зерна из-за курса.

Пути решения этого вопроса есть, говорит кандидат. В сутки Петропавловский хлебобулочный комбинат изготавливает порядка 20 тонн продукции. Всего здесь работают порядка 400 человек. Для них здесь создают все комфортные условия труда. Средняя заработная плата 160-180 тысяч тенге.

Алишер Ашимов