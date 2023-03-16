Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК встретился с сотрудниками АО «Султан-ЭММК»

Встретился Олег Иванов и с работниками АО «Султан-ЭММК». Говорили о проблемах экологии, газификации. Последнюю в СКО необходимо активно развивать. Использование угля в повседневной жизни — это выбросы СО2 и других тяжёлых металлов, поэтому нужно переходить на природный газ, считает кандидат. В сфере ЖКХ есть еще ряд вопросов, которые требуют решения.

ОЛЕГ ИВАНОВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— СКО — это климатическая зона с самыми жёсткими условиями. У нас самые продолжительная зима, низкая годовая температура. У нас по Казахстану меньше солнечных дней. И это всё отражается на платежах, содержанию жилья. Затраты на ЖКХ у нас в регионе самые высокие. Через возврат в госсобственность объектов критической инфраструктуры позволит снизить затраты.

Алишер Ашимов