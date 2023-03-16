Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Олег Иванов встретился с работниками ТОО «Кызылжар су»

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Олег Иванов встретился с коллективом ТОО «Кызылжар су». Говорили о вопросе оплаты труда рабочим на социально значимых предприятиях. Сейчас заработная плата индексируется в рамках прогнозируемого коридора инфляции. Необходимы изменения в этом вопросе.

ОЛЕГ ИВАНОВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— Введение изменений в правила тарифа образования с точки зрения подхода к оплате труда жителей, работающих на коммунальных предприятиях, — это очень важный фактор. Чтобы эта зарплата всегда была доведена до среднеотраслевой. И чтобы основным фактором формирования заработной платы в первую очередь являлись среднеотраслевые показатели, средняя зарплата по области. Отставания по заработной плате накопились за несколько лет. Если не будут внесены изменения в законодательстве, то не произойдет качественного перелома в формировании оплаты труда.

Затронул Олег Иванов и другие не менее актуальные проблемы, которые стоит решать на законодательном уровне. Это газификация и качество питьевой воды.

ОЛЕГ ИВАНОВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— Всего несколько статей, которые регулируют вопросы питьевой воды. Этот бы закон смог определить компании, которые могут заниматься поставкой воды, плюс требования к этим компаниям. У нас сегодня только санпинами определяются нормативы, но комплексного закона, который определили бы все аспекты поставки воды населению, нет.

На диалоговой площадке с кандидатом сотрудники «Кызылжар су» озвучили свои вопросы и предложения. Людмила Семченко говорит, было бы хорошо, если бы проблемы региона рассматривались на государственном уровне.

ЛЮДМИЛА СЕМЧЕНКО, техник по учёту ТОО «Кызылжар су»:

— Это зарплата, пенсионный возраст, жилищные условия, чтобы нашей молодежи было где жить, потому что много приезжают, жить негде, а квартиру снимать очень дорого. Это важные вопросы. В советское время была горячая сетка. То есть люди, которые работают по горячей сетке в нефтяной промышленности, газовой, они уходили на пенсию в 55 лет. Уже очень давно всё это отпало, получается люди работают только на окладе. Плюс до 63 лет — это очень тяжело.

Все инициативы стоящие, говорят работники. И они требуют рассмотрения.

Анастасия Кузнецова