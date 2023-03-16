15 потенциальных инвесторов приехали в СКО для участия в «Первом молочном туре»

Почти 648 тысяч тонн молока произвели в Северо-Казахстанской области в 2022 году. Свою лепту в эту цифру внесло передовое КТ «Мамбетов и К». В хозяйстве есть 1350 голов крупного рогатого скота симментальской породы. В сутки одна такая буренка дает 24 литра молока. Этим показателем в товариществе гордятся, но и тем в каких условиях они живут. В КТ «Мамбетов и К» поделились своим опытом с 15 потенциальными инвесторами из Акмолинской, Жамбылской, Жетысуской, Костанайской, Алматинской областей.

АРМАН ДАУЛЕТОВ, главный технолог животноводства КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— Покажем, как мы принимаем отёл, как дальше двигаем телят до конечного результата, где тёлка стельная 18-19 месяцев уже идет на сухостой.

В современном хозяйстве региона рассказали о своем опыте в рамках «Первого молочного тура». Его организовала республиканская профильная палата совместно с областным акиматом. Участники тура ознакомились в работой родильного зала, посетили изолятор для телят. Первые 10 дней своей жизни эти малыши проводят именно здесь под чутким контролем сотрудников товарищества.

АЗАМАТ САГИНБАЕВ, исполнительный директор «Республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС»:

— Раньше мы ездили в Америку, в Канаду, в Германию, в Европу. Везде перенимали опыт. Сегодня, в принципе, ездить никуда не нужно. Не нужно никуда выезжать, люди с других областей здесь перенимают этот опыт. Потому что область вышла на лидирующие позиции по производству молока, ферм, племенных животных. Колоссальных результатов область достигла.

Исполняющий директор одного из товариществ Костанайской области Степан Тен хорошо знаком с процессом производства молока. Тем не менее, от визита на ферму КТ «Мамбетов и К» он остался под большим впечатлением.

СТЕПАН ТЕН, исполняющий директор ТОО «Бек +», Костанайская область:

— Увидели очень много интересного, увидели новый современный конструктив, современные системы вентиляции, систему окон, кроме того увидел систему выпойки молозевым, систему кормления телят благодаря которой это предприятие может получать очень значительные привесы на молодняке.

Несмотря на то, что тур посвятили производству молока и организации ферм, его участники смогли узнать секреты мясного направления животноводства. По этой линии в КТ «Мамбетов и К» остановились на породе ангус. Руководитель крестьянских хозяйств в Жамбылской области Арнас Несипбаев много лет работает с казахской белоголовой породой крупного рогатого скота. В этом году предприниматель решил построить молочную ферму.

АРНАС НЕСИПБАЕВ, руководитель крестьянских хозяйств, Жамбылская область:

— Есть возможности у нас, есть земли, кормовая база , опыт работы есть. 1:13 Мы готовы в этом году начать стройку, но сейчас есть такая проблема. Конечно, крестьяне ждут от государства помощи. Сейчас дают деньги на оборудование, на приобретение поголовья, но нет денег на строительство. Но сейчас, как я понял, в правительстве утвердили программу. И будут давать деньги на строительство молочных ферм. Мы сейчас дали заявку, хотим попасть, получить деньги.

«Первый молочный тур» завершится 16 марта. Своими впечатлениями его участники поделятся на большом семинаре, который пройдет в Петропавловске.

Дарья Пышмынцева