В СКО предпринимателя вынуждали приобретать продукты по завышенной цене

Предпринимателя в СКО вынуждали приобретать продукты по завышенной цене. В антикоррупционную службу обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на действия СПК «Солтүстік». Бизнесмен планировал закупить 5 наименований социально значимых товаров из стабфонда, чтобы продавать их на селе. Однако, в стабфонде его обязали дополнительно приобрести социальный сахар, который на 30 тенге дороже, чем у другого поставщика, сообщают борцы с коррупцией. По итогу вопрос решили положительно, а именно об исключении впредь фактов ограничения бизнесменов в равном доступе на необходимые продукты.



Айгерим Хамзина