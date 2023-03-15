В СКО 13 кандидатов отозвали свою кандидатуру после выдвижения

По одномандатным территориальным округам в СКО — 53 кандидата по 15 округам областного маслихата, 53 кандидата по 18 округам городского маслихата. По 145 округам районных маслихатов зарегистрировано 450 кандидатов. После выдвижения 13 кандидатов отозвали свою кандидатуру, 31 кандидат не получил разрешение на регистрацию в связи с непредставлением всех документов. По данным ЦИК области, из 556 зарегистрированных кандидатов — 325 мужчин, 231 женщина. В Мажилис выдвинулись 11 кандидатов. Всего по области насчитывается 631 избирательный участок. По Петропавловску — 97. Количество голосующих — более 384 тысяч человек.

Анастасия Кузнецова