В Петропавловске прошёл конкурс чтецов, посвященный 130-летию Магжана Жумабаева

«Мағжанның маржан жырлары». В Петропавловске прошёл областной конкурс чтецов, посвященный 130-летию Магжана Жумабаева. Более 70 ребят со всего региона сегодня читают стихотворения поэта наизусть. В числе первых выступает 11-летняя Махаббат Смаилова.

Вниманию жюри учащаяся классической гимназии им. Сафуана Шаймерденова с достоинством представила 5 стихотворений поэта. Своё выступление она начала с «Жан сөзi».

МАХАББАТ СМАИЛОВА, участница конкурса, г. Петропавловск:

— Это стихотворение о том, как Магжан переживает о себе, о своей жизни. Можно сказать, это его монолог. Я рассказывала такие стихи, как «Жан сөзі», «Сағындым» и другие. Выступила очень хорошо. Мне нравится, как я рассказала эти стихи.

Махаббат Смаилова знает 40 стихотворений поэта. Их изучать она начала с 1-го класса. Стихи поэта несут глубокий смысл и учат молодёжь многому, признается девочка.

МАХАББАТ СМАИЛОВА, участница конкурса:

— Мои любимые стихотворения «Абақтыдан шыққында» и «Қазақ тілі». Они о том, как Магжан Жумабаев призывает весь казахский народ к тому, чтобы начать учиться и действовать. Я считаю, что стихи казахстанских поэтов нужно изучать. Потому что, они писали для детей и хотели призвать их учить что-то новое, познавать мир.

Этого мнения придерживается и Санжар Нугман. Магжан Жумабаев призывал не только к образованности, но и к патриотизму. Читая стихотворения поэта, юноша прекрасно понимал, через какие старадания прошёл наш народ, чтобы обрести свободу и независимость.

САНЖАР НУГМАН, участник конкурса:

— Для меня поэзия Магжана Жумабаева особенно важна. Его стихи меня учат многому: образованности, состраданию, справедливости. Магжан Жумабаев — пример для подражания. Изучая его произведения, я сам начал писать. В основном, это стихотворения о Родине. В будущем надеюсь стать таким же известным, как Магжан и Абай.

В конкурсе чтецов принимают участие ребята с 5 по 11 классы. По правилам стихотворение, с которого начнут своё выступление, участники выбирают с помощью пронумерованных асыков в корзинке. А после на знание других стихов проверяет жюри.

ЖАРКЫН ЖУПАРХАН, руководитель отдела областного центра развития народного творчества:

— Провели предварительный отбор. Заявки подали более 300 детей. Это очень радует и говорит о том, что у нас есть ребята, которые знают стихотворения наших поэтов и увлекаются отечественной литературой. Наша главная цель — привить молодёжи творчество поэтов, таких как Магжан Жумабаев.

Победителей и призёров наградят грамотами и ценными призами.

Алишер Ашимов