В Петропавловске функционируют 7 кнопок «SOS»

Сегодня для населения созданы разные каналы связи с полицией: от традиционного звонка на номер «102» до отправки сообщений в одноимённом мобильном приложении. Также в местах массового скопления людей устанавливаются кнопки «SOS», нажатие которых в любое время суток дает прямую аудио- и видеосвязь с дежурной частью. Они находятся в микрорайонах «Береке», Жас Оркен», возле «ЦУМ», «Dostyq Mall», «Сокола», в сквере по улице Е.Букетова, недалеко от рынков «Алтын арман» и «Евразийский». За 2 года через их функционал в Центр оперативного управления поступило 7 вызовов, требующих оперативного реагирования полиции. В результате по одному из них возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабёж», по двум — виновные лица привлечены к административной ответственности. Кнопки расположены в метре над землей — ими может воспользоваться и ребенок. Как отмечают в департаменте полиции , кнопки «SOS» служат дополнительной мерой профилактики и организации безопасности в общественных местах. Они помогут, если телефон разряжен, и нет возможности сделать звонок в полицию.

Камилла Карим