В Казахстане вырос ущерб от коррупции

В 4,7 раза вырос ущерб от коррупционеров за месяц в Казахстане. Об этом сообщает информационный портал LS. Согласно данным правовой статистики, в феврале общий размер вреда составил более 320 млн тенге. Месяцем ранее этот показатель не превышал и 70 млн тенге. Наибольшая доля коррупционных нарушений приходится на злоупотребление должностными полномочиями — 272, 3 млн тенге. За два месяца мошенники совершили 34 уголовных преступления. На присвоение или растрату вверенного чужого имущества пришлось 12 дел. Это 33,4 млн тенге.



Алишер Ашимов