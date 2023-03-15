Предприниматели говорят о важности предстоящих выборов

19 марта в Казахстане пройдут выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней. Для страны это значимое политическое событие, считают общественники. Здесь важен голос каждого, потому что будущее нашей страны зависит от народа.

АСЕЛЬ ХАМИТОВА, предприниматель:

— Мы сами путём добровольного выбора того или иного кандидата можем повлиять на судьбу не только региона, но и страны. Все должны подходить осознанно к выборам. Мы должны сначала ознакомиться с программами депутатов, должны понимать, кто они такие и что заявляют, какие у них были достижения, то есть, сможет ли этот человек нам что-то дать.

А чтобы знать, какие проблемы волнуют граждан, кандидаты организуют встречи с населением и в сёлах, и в городе. Асель Хамитова больше 10 лет занимается бизнесом и считает, что в этой сфере многое нужно поменять.

АСЕЛЬ ХАМИТОВА, предприниматель:

— Хотелось бы облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. Увеличить там какие-то налоговые обороты, да? Потому что иногда приходится выживать. Убрали бы какие-то излишние налоги. В этом году запустили проверки по страхованию. Мы итак соцналоги платим, пенсионные и многое другое. Всё это бьёт по карману предпринимателя.

Всего для участия в выборах свои кандидатуры представили более 14 тысяч казахстанцев. 556 из них — жители СК.

Алишер Ашимов



