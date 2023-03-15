Обучающий семинар провели в филиале Наццентра качества дорожных активов

В филиале Национального центра качества дорожных активов для специалистов ЖКХ и других сфер столичные эксперты провели семинар-обучение. Соотвествие нормативов по госстандарту, качество материалов и выполненной работы — такие темы встречи.

ЖОЛДЫБАЙ ТЕНТЕКОВ, директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— Этот семинар проводится с целью обучить. Основная масса представителей районных ЖКХ не имеют дорожного образования, а, в основном, юридическое или экономическое. Чтобы дать основы понятия, что из себя представляет дорожная отрасль, внутренние документы. Данный семинар проводится не первый раз. К нам приехали представители центрального аппарата, которые будут доходчиво объяснять о том, какие виды работ мы проводим на дорогах.

В Казахстане действуют 17 аккредитирующих лабораторий. Специалисты выезжают на дорогу и отбирают пробы специальными приспособлениями. Затем вот в таких лабораториях определяют нормативные показатели и выдают протокол.

ЕЛЬДАР АБЕНОВ, руководитель отдела РГП «Национальный центр качества дорожных активов», г.Астана:

— Всего в 2022 году нашим учреждением проведено более 10 тыс инспекционных проверок. Отобрали более 32 тыс дорожных проб, из которых выявлено около 10 тыс несоответствующих. По ним были выданы протоколы. Благодаря совместной работе с заказчиками подрядные организации на свои средства перепровели работы на 3,4 млрд тенге. Из них 1,7 млрд — по республиканской сети, остальные — по локальной. Кроме того, в связи с плохой работой организаций технического надзора по нашим заполненным протоколам наложены штрафы на сумму 44,1 млрд тенге. Отозваны аттестаты 23-х технических наблюдательных инженеров.

Еркебулан Калетов в районный отдел ЖКХ трудоустроился всего две недели назад. Подобные семинары помогают лучше понять структуру работы, говорит молодой специалист.

ЕРКЕБУЛАН КАЛЕТОВ, главный специалист отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района:

— Я первый раз на таком семинаре. Узнал много нового: как работает лаборатория, как проводится экспертиза. Такие семинары очень полезны. Особенно для районных ЖКХ, потому что там нет таких лабораторий. У нас непосредственно с Наццентром качества дорожных активов проходит работа, т.е. без этого автодороги делаться не будут.

В этом году в региональном филиале Наццентра планируют обследовать порядка 1,5 тыс км дорог, в том числе 198 км — выполненных по гарантии. Диагностику специалисты начнут в апреле.



Диана Салихова