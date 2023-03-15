О реформах местной полицейской службы

Внедрение автоматизации и цифровизации — одно из приоритетных нововведений в департаменте полиции. К примеру, очередное звание стражи порядка теперь могут узнать от своего непосредственного начальника. Раньше на это тратили много времени, собирали нужные документы и ждали приказ.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— В своей повседневной работе мы также отказались от «бумажного» документооборота. Наше делопроизводство полностью переведено в цифровую плоскость. Все сотрудники имеют рабочее место и доступ к единой системе электронного документооборота , а также цифровую подпись. Здесь преимущества также очевидны: рассмотрение почты, согласования и подписания происходят практически мгновенно, без хождения от кабинета в кабинет с бумажными вариантами документов.

Теперь полицейские могут выходить в трудовой отпуск своевременно. До перехода на электронный формат возможность отдохнуть давалась тогда, когда были закончены все возложенные дела.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Меняется сама концепция кадровой политики, где основным принципом становится забота руководителя о профессиональном росте сотрудника. Каждый руководитель на своем уровне должен заботиться о росте молодых специалистов.

Работу полицейских облегчили и камеры уличного видеонаблюдения. В настоящее время в регионе их более 32 тысяч. 7 тысяч из них, это 22%, подключены к центру оперативного управления. В прошлом году с помощью уличных камер стражи порядка выявили 163 преступления и зарегистрировали более 20 тысяч административных правонарушений.

Камилла Карим