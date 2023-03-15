Независимые наблюдатели в СКО завершили обучение

3 дня осталось до выборов в Мажилис и маслихаты страны. Голосование пройдет в воскресенье 19 марта. Чтобы выборы прошли честно и без нарушений, на каждом избирательном участке будут независимые наблюдатели. В региональном штабе гражданского движения «BAQYLA» они завершили своё обучение. Сейчас получают документы и бейджики. В их числе Ришат Тухватуллин. Работает наблюдателем на выборах еще со студенчества. Говорит, благодаря этому знает все партии, их программы, и даже кто из них сдержал свои предвыборные обещания. Нарушения на участках встречаются редко, отмечает Ришат, чаще всего североказахстанцы совершают их по незнанию.

РИШАТ ТУХВАТУЛЛИН, независимый наблюдатель:

— Например, приходят и берут несколько бюллетеней, чтобы за всю семью проголосовать. Это неправильно. Каждый человек должен сам свой выбор сделать. Мы следим за всем процессом: как ведет себя избирательная комиссия, как они относятся к избирателям. Как общаются с людьми, помогают с бюллетенями. Сам избирательный участок соответствует ли, достаточно ли индивидуальны кабинки.

Независимые наблюдатели обучались месяц. Было 3 тренинга и индивидуальные занятия. Всего в региональном штабе гражданского движения «BAQYLA» обучение прошли 86 человек.

ЗУЛЬФИЯ ТУХВАТУЛЛИНА, руководитель регионального штаба «BAQYLA» по СКО:

— Это всё на безвозмездной основе. Это волонтёрское начало, проявление гражданской позиции. У нас есть и семьями, муж с женой. Есть сельские, с пригорода много наблюдателей. Возраст у нас был неограничен. Подготовка идёт в несколько этапов: обучение правовой грамотности, как себя вести на выборах.

Открытие избирательного участка, пломбы на урнах для голосования и, конечно, подсчёт бюллетеней. За всем этим будут следить независимые наблюдатели. Говорят, в их работе много нюансов. Они проверяют даже ручки в кабинках, чтобы на них не было символики партии.

Айгерим Хамзина

