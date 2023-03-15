«КамАЗ» с прицепом сошёл в кювет в СКО

В области из-за гололёда «КамАЗ» с прицепом сошел в кювет. ДТП произошло на 31 километре от села Дубровного Мамлютского района. Водитель позвонил по номеру «112. На помощь приехали патрульные полицейские. С помощью 2 тракторов местного ТОО грузовик отбуксировали на дорогу. 61-летний мужчина смог продолжить путь из Петропавловска в Костанай. Стражи порядка призывают водителей к повышенной бдительности на трассах, соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию между транспортными средствами.

Камилла Карим