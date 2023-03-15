Ансамбль танца «Мәңгілік» представил зрителю концерт, посвященный празднику Наурыз

Яркие, колоритные, виртуозные. Ансамбль танца «Мәңгілік» областной филармонии им.Акана сері представил североказахстанскому зрителю уникальные хореографические композиции народа Казахстана. Здесь артисты показали и завораживающее изящество казахских национальных танцев в женском исполнении, и смелые композиции с глубокой философией в исполнении джигитов Великой Степи.

Покорили зрителей не только лауреаты международных хореографических конкурсов — ансамбль танца «Мәңгілік», но и юные артисты школы-студии Ольги и Михаила Лахтиных.



Также в концертной программе приняли участие и ведущие солисты филармонии, североказахстанские артисты. Посвятили концерт предстоящему празднику Наурыз.

КАРИНА САМУДИНОВА, артистка ансамбля танца «Мәңгілік» областной филармонии:

— Сегодняшний праздничный концерт посвящен первому дню празднования прекрасного весеннего праздника Наурыз, который все в Казахстане любят и обожают. Поэтому мы буквально в режиме нон-стоп готовились к этому концерту, репетировали, чтобы порадовать нашего зрителя очень красивой, яркой и качественной программой.

И сделать это, судя по восторженным отзывам зрителей, артистам удалось. В зале собрались многочисленные поклонники творчества ансамбля «Мәңгілік», любители разнообразных концертных программ областной филармонии.

— Удовольствие получаю, очень много энергии от этого. Потому что это тоже здоровье, прийти, взять много энергии положительной, это здорово!

— Мы ходим регулярно и с большим удовольствием. Практически все танцы ансамбля знаю. Всегда восторг! Два любимых танца — это цыганский и украинский, которые они вприсядку весь танец танцуют. Ну, это просто шедевр какой-то!

— Профессионально так всё! Просто, знаете, как будто посмотрели концерт в каком-то большом городе, столице.

Порадовать своей программой ансамбль танца «Мәңгілік» планирует и столичного зрителя. 23 марта в Государственной Академической филармонии им.Е.Рахмадиева состоится их сольный Гала-концерт, посвященный празднованию Наурыза.

Анастасия Кузнецова