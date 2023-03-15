360 лет исполняется Кожаберген жырау в этом году

К 360-летию Кожабергена жырау в областной универсальной научной библиотеке им.С.Муканова состоялась конференция. Гости — потомки знаменитого батыра, писатели, краеведы и учащиеся средней школы №6, которая носит имя Кожабергена жырау. Представляют сегодня научные работы о жизни и деятельности казахского акына.

Кожаберген жырау прожил ровно век. Более 20 лет он управлял армией Тауке хана. Его предки также были воинами и защищали свой народ. Был одним из авторов свода законов «Жеті жарғы», написал ряд поэм и стихов. Его произведения много значат для казахского народа. Можно сказать, он был больше публицистом, ведь в своих стихах и поэмах Кожаберген жырау поднимал острые социальные темы. Самое известное и значимое произведение — «Елім-ай».

ЖАКСЫБАЙ САМРАТ, журналист, писатель:

— Это было великое бедствие, когда джунгары напали на мирные аулы. В этой поэме все подробно, ярко описано, вся история этой войны. Кожабергена жырау наши земляки хорошо знают. 23 года он был полководцем казахской степи. Его назначил сам Тауке хан. Это один из выдающихся ханов казахского народа. Вот он назначил его полководцем всех трёх жузов и ещё многих других народов, которые тогда относились к казахскому ханству: ногайцы, каракалпаки и другие.

Трепетно чтит память видного исторического деятеля его потомок Балта Тыркаев. Сегодня он рассказывает о знаменитом полководце.

БАЛТА ТЫРКАЕВ, потомок Кожабергена жырау:

— Кожаберген жырау — родной брат Карабаса, потомками которого является наша семья. С детства я много слышал о нашем предке, изучал его биографию, историю. По словам отца, в нашем старом доме были спрятаны рукописи Кожабергена жырау. Но, к сожалению, дом сгорел. Я очень горжусь, что Кожабергена жырау не забывают. Это дань памяти не только нашему земляку, но и известной личности, его трудам, поступкам. Он защищал нашу родину от врагов — это достойно уважения.

Представлены здесь произведения Кожабергена жырау и статьи о нём.

Диана Салихова