В СКО на учёте состоят более 470 граждан, страдающих алкоголизмом

Криминал, хулиганства, крупные автоаварии и несчастные случаи чаще всего совершаются в состоянии алкогольного опьянения. На этой почве происходит и большая часть правонарушений по линии семейно-бытовых отношений. В связи с этим полицейские проверяют граждан, которые состоят на учёте.

С начала года стражи порядка на лечение от алкоголизма и наркомании направили 17 человек. Сегодня ещё одна такая группа направляется в специальное учреждение, чтобы избавиться от вредных привычек. Им предстоит лечение от 6 месяцев до года.

ДУЛАТ ТЕМИРТАСОВ, участковый инспектор полиции:

Сегодня направляем в с. Благовещенку Жамбылского района для принудительного лечения от алкоголизма и наркомании. Данных людей мы направляем по ходатайству, заявлению родителей, близких родственников.

Всего на учете в полиции состоят 476 граждан, злоупотребляющих спиртными напитками. Также стражи порядка выявили 1735 фактов появления в общественных местах в состоянии опьянения, 17 фактов нарушений реализации алкогольной продукции и 68 — нелегальной торговли спиртным.

Алишер Ашимов