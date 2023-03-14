В резиденции Абылай хана отпраздновали Көрісу күні

Көрісу күні прошёл и в резиденции Абылай хана. Здесь встречали воспитанников специальной школы — интерната №1 для детей с нарушением слуха.

БАУРЖАН ЖУНУСОВ, руководитель отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Наурыз для тюркских народов является одним из самых уважаемых, самых почитаемых праздников. Этот день — святой день. Здесь мы традиционно в Резиденции Аблай хана приглашаем гостей.

Көрісу күні символизирует празднование Наурыз мейрамы. Гостям подготовили дастархан. Здесь и баурсаки, и сладости, и, конечно же, главное блюдо — Наурыз коже. Его готовят из семи ингредиентов. А еще ребятам рассказали об истории празднования Наурыза.

— Тут интересно. Все прекрасно. Мы играли. Мы вас поздравляем с Наурызом. Счастья,здоровья и успехов.

— Мне тут очень понравилось. Мы играли в разные игры.

А еще старшие по возрасту дали благословение — бата, чтобы из года в год благополучие не покидало семьи.

Камилла Карим